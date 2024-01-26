СК РФ установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области. ТАСС
Отмечается, что точка пуска ракеты, поразившей Ил-76, была установлена следствием и с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространств. RT на русском
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились военнопленные украинские солдаты. В ГУР Украины подтвердили факт того, что они транспортировались в рамках обмена пленными. Ura.Ru