СК РФ установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области. ТАСС

Отмечается, что точка пуска ракеты, поразившей Ил-76, была установлена следствием и с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространств. RT на русском