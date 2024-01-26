Глава Минобороны ФРГ заявил об отсутствии угрозы нападения России на НАТО

Германия не видит угрозы нападения России на НАТО или партнера альянса. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild.

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«В настоящее время я не вижу угрозы нападения России на территорию НАТО или на партнера по НАТО», — рассказал глава оборонного ведомства.

При этом Писториус заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо выработать систему сдерживания Москвы, которая была бы похожа на механизмы холодной войны. По его мнению, данный исторический период гарантировал большую стабильность и предсказуемость международной системы.