$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

UKMTO сообщило о нападении хуситов на судно в 60 км от побережья Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании UKMTO сообщил о нападении хуситов на судно в 60 км от побережья Йемена. Соответствующая публикация размещена на сайте центра.

Хуситы напали на судно у побережья Йемена
© Газета.Ru

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Военные новости
Джозеф Байден
Хамас
Соединенное Королевство
Йемен
Израиль
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости