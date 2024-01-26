Хуситы напали на судно у побережья Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании UKMTO сообщил о нападении хуситов на судно в 60 км от побережья Йемена. Соответствующая публикация размещена на сайте центра.

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На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.