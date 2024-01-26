Шойгу назвал основную задачу Минобороны

Основная задача Минобороны России — обеспечить каждого бойца, участвующего в специальной военной операции (СВО), всем необходимым. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

Министр высказался об этом во время вступительного слова на едином дне приемки военной продукции.

«Основной задачей на текущий момент остается обеспечение каждого подразделения и каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач», — сказал Шойгу.

Ранее Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. По данным министерства, точное число мобилизованных составляет 302 503 человека, из которых более половины женаты и имеют детей. Из доклада следует, что 3,6 процента мобилизованных не служили в армии. Уточняется, что 31 процент мобилизованных — отцы одного ребенка, четверть — двух детей, и 0,3 процента — отцы трех детей.