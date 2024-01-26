Эффективная работа Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса позволили кратно нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу. RT на русском

"В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием", - сказал Шойгу во вступительном слове на Едином дне приемки военной продукции. ТАСС