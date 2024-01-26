Владимир Зеленский отдаёт приказы наносить удары по мирному населению в Белгороде и Донбассе из-за отчаяния, говорится в материале The American Conservative (TAC).

Отмечается, что украинским властям нужно эскалировать конфликт, если они хотят получить дополнительную помощь от западных стран.

«Это особенно актуально, поскольку положение Зеленского у власти становится всё более шатким. Удары по гражданскому населению могут быть направлены именно на это», — пишет издание.

Автор статьи также призывает Запад оказать влияние на Зеленского, чтобы подобные удары ВСУ по России не привели к столкновению НАТО и Москвы.