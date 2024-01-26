Снаряды для САУ "Гвоздика" с увеличенной дальностью передали в войска

Российские артиллеристы на Донбассе повысили дальность стрельбы с помощью новых осколочно-фугасных 122-мм снарядов к самоходным артиллерийским установка "Гвоздика".

Как сообщил ТАСС артиллерист российской группы войск "Восток", новые боеприпасы по дальности стрельбы существенно превосходят стандартные снаряды, рассчитанные на дистанцию в 15 километров.

Напомним, что самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" приняли на вооружение в 1970 году. САУ создавалось на базе шасси многоцелевого бронированного транспортера МТ-Лбу, на который установили 122-миллиметровое орудие Д-30. Уникальность самоходки заключалась в том, что она без особой подготовки может преодолевать водные преграды.

Максимальная скорость "Гвоздики" по воде составляет 4,5 километра в час. По шоссе САУ может двигаться со скоростью 60 километров в час, а по пересеченной местности - до 29 километров в час.

Экипаж "Гвоздики" - четыре человека: командир, водитель, наводчик и заряжающий.