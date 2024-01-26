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В Турции оценили новости о планах США вывести войска из Сирии

Автор турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви рассказал, что власти Турции с осторожностью относятся к новостям о планах США вывести войска из Сирии. При этом источники Сельви в оборонной сфере заявили, что видит усилия США по выводу войск не только из Сирии, но и в целом с Ближнего Востока.

В Турции оценили новости о планах США вывести войска из Сирии
© Zuma / ТАСС

Источники Foreign Policy в Пентагоне и Госдепартаменте ранее сообщили, что США рассматривают возможность вывода войск из Сирии. Американский политолог Чарльз Листер заявил, что Вашингтон решил пересмотреть свои военные приоритеты на Ближнем Востоке из-за войны Израиля и ХАМАС.

Хотя окончательное решение пока не принято, источники заявили, что Белый дом больше не инвестирует в поддержание сирийской миссии, которую считает ненужной. Сейчас идут активные внутренние обсуждения, чтобы определить, как и когда может произойти вывод войск. Американский контингент в регионе состоит из примерно 900 военнослужащих.

Листер предупредил, что вывод войск США может стать «подарком» для террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Эксперт оценил вероятность вывода войск США из Сирии

По словам Сельви, американцы работают над стратегий вывода войск, «чтобы избежать неприятных сцен» — вроде тех, когда жители Афганистана пытались экстренно покинуть страну, цепляясь за колеса американского самолета.

«Необходимо относиться к таким новостям с осторожностью, пока нет официального заявления и реализации», — так планы США комментируют турецкие военные.

Но, по версии Сельви, США поняли, что Израиль и Иран «втягивают их в трясину Ближнего Востока». Вашингтон «осознал, что попал в ловушку, оказывая полную поддержку Израилю»: теперь конфликт начал распространяться на территории, простирающейся от Красного моря до Пакистана.

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