Уничтожение над Белгородской областью самолета, перевозившего украинских военнопленных, может спровоцировать эскалацию конфликта. На фоне начавшихся беспрецедентных учений НАТО это способно привести к непредвиденным последствиям. Такую точку зрения экспертов приводит издание Global Times.

Как следует из первичной обнародованной в связи с произошедшим информации, самолет Ил-76 был сбит украинской стороной. При этом удар был нанесен по транспортному средству, перевозившему своих же граждан, отмечает эксперт Китайского центра по обменам и юридическому сотрудничеству ШОС Цуй Хэн.

В случае, если эта версия подтвердится, тогда президент Зеленский и его администрация столкнутся с крайне жесткой реакцией общества. Не исключено, что агрессия в адрес правительства, уничтожившего собственных военнопленных, превзойдет враждебность в отношении России, допускает специалист.

На этом фоне НАТО начало беспрецедентные со времен «холодной войны» военные учения. В случае, если в ходе них в отношении России будут совершаться провокационные шаги, то Москва однозначно ответит, предупреждают специалисты.