Спецоперация на Украине 26 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 января 2024 года.

В США указали на нехватку людей в рядах ВСУ

Размер финансовой помощи Украине от США и прочих стран уже не имеет значения, так как в армии зафиксирована критическая нехватка людей. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive, передает РИА Новости.

По его словам, любые заявления о том, что финансовая поддержка США решит все проблемы Украины и поможет ей одержать победу над РФ, не имеют ничего общего с реальностью. Дэвис подчеркнул, что сколько бы Запад не отправил денег Киеву, ситуация на поле боя не изменится из-за проблем с личным составом.

МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных блиндажей ВСУ на купянском направлении

Замаскированные блиндажи, расчет автоматического станкового гранатомета и солдат Вооруженных сил Украины ликвидировал расчет 120-мм миномета «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что блиндажи и живая сила армии Украины были обнаружены разведкой с применением беспилотных летательных аппаратов.

ВСУ на линии фронта принялись оборудовать подземные схроны

Подземные схроны на линии фронта стали делать Вооруженные силы Украины в Запорожской области. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований», — заявил он.