"Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту "сотку", потом все, давай, аля-улю или берут, списывают", - заявил Мельник, который сам в ходе боевых действий столкнулся с безразличием государства после ранения - он потерял ногу.

Мельник добавил, что он никогда не слышал о том, чтобы после тяжелого ранения украинские власти заботились о своих солдатах. По его словам, даже если инвалид боевых действий получает пенсию - ее все равно не хватает для того, чтобы нормально существовать в мирной жизни. До этого украинские военные, которые находятся в российском плену, назвали атаку ВСУ на Ил-76 трагедией и подлостью. Командир роты 14-й бригады ВСУ Денис Винник признался, что поступок Киева его удивил. Он отметил, что пленные рассчитывали увидеться со своими близкими, но атака со стороны Киева сорвала эти планы.