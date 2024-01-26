МО: военные РФ призывают ВСУ сдаваться под Красным Лиманом

Военнослужащие группировки «Центр» на Краснолиманском направлении призывают украинских военных сдаваться в плен с помощью звуковещательной станции.

Об этом информирует Министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что российские военнослужащие продолжают плановую боевую работу по призыву военнослужащих ВСУ сложить оружие и добровольно сдаться в плен, тем самым сохранив себе жизнь.

«Для этого на линии боевого соприкосновения задействованы экипажи звуковещательных станций ЗС-88 на базе бронетранспортёра БТР-80», — сказано в заявлении.