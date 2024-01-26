Стало известно о скрытых планах НАТО во время учений

Бывший военный разведчик и политолог Эдин Субашич предложил, с какой целью НАТО проведут грядущие учения. Об этом он написал в статье для Radio Sarajevo.

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Эксперт заявил о скрытых планах НАТО во время учений и подчеркнул, что альянс может использовать мероприятие для прикрытия помощи Киеву.

«Маневры могут служить прикрытием для новой стратегической помощи Украине: задействованная боевая техника может впоследствии остаться Киеву», — допустил он.

По мнению военного, из-за разногласий страны ЕС не могут отправить Киеву запланированную помощь.