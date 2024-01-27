В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсон. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

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Издание не уточнило подробности. Отмечается, что в городе не объявлялась воздушная тревога.

26 января стало известно, что в Харьковской области после взрывов оказались без света 16,5 тыс. человек.

В этот же день издание «Зеркало недели» писало, что в Херсоне произошли мощные взрывы.

Днем ранее сообщалось, что два складских помещения повреждены в Харьковской области на востоке Украины в результате произошедших накануне взрывов.

Также 25 января объект критической инфраструктуры и склад были повреждены на подконтрольной Украине части Херсонской области, где накануне произошли взрывы.

В результате взрыва и пожара на предприятии в Днепропетровской области на юго-востоке Украины были зафиксированы повреждения.