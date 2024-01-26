В Германии заявили об опасности вертолетов для ВСУ

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что вертолеты, которые ФРГ намерена передать Украине, могут быть опасны для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в социальной сети X.

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Репке заявил, что Германия передает Украине металлолом. По его словам, если техобслуживание вертолета занимает 120 часов для одного часа безопасного полета, то это хороший результат.

«Но для воюющей страны с небольшим количеством пилотов и неспокойной обстановкой это просто угроза жизни украинских солдат», — подчеркнул автор.