Отряды шиитов дважды атаковали американские базы в Сирии и Ираке

Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", подвергли ракетному обстрелу военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передал телеканал Al-Mayadeen, за сутки шиитские бойцы дважды атаковали этот военный объект, ранее по нему и другой американской базе на востоке Сирии рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар нанесли удары беспилотники-камикадзе. Подробностей о последствиях этих нападений не поступало.

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В коммюнике движения, которое приводит телеканал, сообщается о двух атаках 26 и 27 января на базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. Кроме того, был обстрелян аэродром Харир в иракском Эрбиле (425 км от Багдада), который используют силы западной коалиции во главе США.

Американские объекты в Сирии и Ираке подверглись атакам более 140 раз с октября 2023 года, когда началась военная эскалации на Ближнем Востоке. Шиитские бойцы объявили, что совершают эти нападения "в ответ на агрессию, развязанную против палестинцев израильским оккупационным режимом, которому оказывают поддержку США".

26 января "Исламское сопротивление Ирака" выступило с заявлением, в котором подчеркивалось, что шиитские формирования "не намерены прекращать операции против военных объектов США, несмотря на выраженную готовность Вашингтона рассмотреть вопрос о выводе своих войск".

"Высказывания по этому поводу представителей американской администрации являются отвлекающим маневром и попыткой выиграть время для осуществления своих коварных планов в регионе", - указывалось в тексте.