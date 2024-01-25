В ООН ответили на вопрос о российском запросе на список погибших в Буче

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация получила запрос России на предоставление ей списка погибших в Буче. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дюжаррика, запрос уже был получен.

«Мы получили этот запрос», — ответил представитель генсека на соответствующий вопрос.

При этом каких-либо других комментариев по поводу российского запроса Дюжаррик не дал.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва все еще не получила список жертв в Буче. При этом российская сторона отправила в ООН уже несколько соответствующих запросов.