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ВС России потопили лодку с десантом ВСУ в Херсонской области

ВС России за минувшие сутки нанесли комплексные удары по скоплению ВСУ в Херсонской области и потопили лодку с украинскими десантниками, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

ВС РФ потопили лодку с десантом ВСУ в Херсонской области
© РИА Новости

«Артиллеристы уничтожили или разгромили три пункта временной дислокации боевиков, два наблюдательных пункта, два склада, миномёт, потопили лодку с десантом», — сообщил он в Telegram.

По словам Сальдо, общие потери противника составили до 60 солдат.

Ранее FPV-дроны уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении.

Также ВС России уничтожили ЗРК SAMP-T и склады боеприпасов двух бригад ВСУ.

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