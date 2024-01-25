ВС РФ потопили лодку с десантом ВСУ в Херсонской области

ВС России потопили лодку с десантом ВСУ в Херсонской области
ВС России за минувшие сутки нанесли комплексные удары по скоплению ВСУ в Херсонской области и потопили лодку с украинскими десантниками, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Артиллеристы уничтожили или разгромили три пункта временной дислокации боевиков, два наблюдательных пункта, два склада, миномёт, потопили лодку с десантом», — сообщил он в Telegram.
По словам Сальдо, общие потери противника составили до 60 солдат.
Ранее FPV-дроны уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
Также ВС России уничтожили ЗРК SAMP-T и склады боеприпасов двух бригад ВСУ.