В случае, если Конгресс США не утвердит новый пакет помощи Киеву, Вооруженные силы Украины израсходуют имеющиеся запасы артиллерийских снарядов «к концу следующего месяца», утверждает британский журналист и военный историк Макс Хейстингс в своей статье для газеты The Times. По его словам, вопрос поставок военной помощи для ВСУ стоит весьма остро.

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Это неотложный и жизненно важный вопрос. Украинское руководство находится в замешательстве относительно того, что делать дальше, — пишет Хейстингс.

Автор также подчеркивает, что Россия продолжает укреплять свое военное превосходство, активно увеличивая производство оружия и эффективно используя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. По его мнению, большинство западноевропейских стран, за исключением государств Скандинавии и Балтии, стремится к прекращению конфликта на Украине практически на любых условиях.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что у оборонного ведомства нет данных о том, когда могут возобновиться поставки военной помощи Украине в случае одобрения Конгрессом США запроса Белого дома на выделение дополнительного финансирования на эти цели. При этом он подчеркнул, что Вашингтон понимает неотложность ситуации.