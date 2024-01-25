Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке

Он не уточнил, идет ли речь о выводе или о сокращении контингента американских войск в Ираке, который насчитывает порядка 2,5 тысячи человек. По словам Остина, сторонам предстоит обсудить «наиболее эффективную эволюцию» международной военной коалиции, которая создавалась под руководством Вашингтона для борьбы с группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).