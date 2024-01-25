СМИ: Шольц захотел обменяться ракетами с Францией и Британией ради ВСУ

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца ведет переговоры с представителями Франции и Великобритании о поставке странам немецких крылатых ракет большой дальности, чтобы они смогли передать Украине свою версию этого оружия, меньшей дальности. Об этом сообщил Bloomberg приближенный к переговорам источник.

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«Великобритания и наши партнеры, включая Германию, продолжают работать вместе, чтобы максимально подготовить Украину для защиты ее суверенной территории», — комментирует ситуацию Министерство обороны Великобритании.

Отказ от отправки Украине немецкого ракетного комплекса Taurus в Германии аргументируют опасениями в его использовании против России. Это связано с дальностью поражения целей, равной 500 километров.

Вместо Украины немецкие ракеты планируется направить в Великобританию и Францию, чтобы затем эти страны передали аналогичные ракеты Storm Shadow и Scalp с меньшей дальностью (около 250 километров) для помощи Вооруженным силам Украины.