Во Франции заявили об отсутствии на Украине французских наемников

«Я могу лишь повторить то, что уже сказал. Мы можем позже направить вам разъяснения о том, что такое "наемник". Франция не признает наличия лиц, занятых в рядах украинской армии. Есть французские волонтеры, которые могут сами отправиться воевать на Украину, но это их личный выбор, это не те лица, которые связаны с французскими властями», — объяснил он.