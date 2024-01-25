Во Франции заявили об отсутствии на Украине французских наемников
Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что на Украине нет французских наемников, но есть французские волонтеры. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Лемуан сделал во время брифинга в МИД Франции. В ходе беседы с журналистами заместитель представителя получил вопрос о статусе французских граждан, которые получают деньги за службу в ВСУ. На это Лемуан ответил, что на Украине нет французских наемников, но есть волонтеры.
«Для нас волонтеры — это люди, которые принимают индивидуальные решения о том, чтобы поехать на Украину. Это их личное решение», — заявил он.
Помимо этого Лемуана также попросили объяснить, как именно французский МИД разделяет понятия «волонтер» и «наемник». Конкретного ответа на этот вопрос заместитель представителя не дал.
«Я могу лишь повторить то, что уже сказал. Мы можем позже направить вам разъяснения о том, что такое "наемник". Франция не признает наличия лиц, занятых в рядах украинской армии. Есть французские волонтеры, которые могут сами отправиться воевать на Украину, но это их личный выбор, это не те лица, которые связаны с французскими властями», — объяснил он.
Ранее власти Франции отвергли информацию о том, что в рядах ВСУ состоят французские наемники.