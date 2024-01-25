Турция заменит иностранное оружие ВМС

Правительство Турции подписало контракты на замену четырех видов иностранного оружия Военно-морских сил (ВМС) страны изделиями собственного производства. Об оружии, которое заменят разработками турецкой компании Roketsan, рассказало издание Defense News.

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Противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon производства Boeing заменят крылатыми ПКР большой дальности Atmaca. Испытания боеприпаса завершили в 2021 году. Считается, что новую ракету получат 11 платформ ВМС Турции.

Турецкие подлодки оснастят тяжелыми торпедами Akya, разработанными для замены торпед Atlas Elektronik DM2A4 и Lockheed Martin Mk 48. Боеприпас прошел испытания на подлодке класса Preveze. Ведется интеграция Akya в состав вооружения подлодок класса Gür. Новая торпеда с гидроакустической головкой самонаведения может поражать подводные и надводные цели.

Также турецкий флот планирует отказаться от ракет класса «корабль-воздух» Sea Sparrow — их заменят ракетами Sapan. Изделием с дальностью полета более 35 километров уже оснастили фрегат Istanbul.