Германия готовится к «сдерживанию» России

Министерство обороны Германии разрабатывает новый оборонный план, в основе которого лежит идея о «сдерживании России», сообщает немецкая телерадиокомпания MDR со ссылкой на ведомство. Подобный план разрабатывается впервые с момента окончания Холодной войны. Предполагается, что немецкие стратеги решили уделить особое внимание тактике сдерживания из-за конфликта на Украине.

Как утверждает глава территориального командования немецкой армии Андре Бодеманн, новый план получил название OPLAN. В нем определены основные действия Бундесвера на случай возникновения напряженности или войны. В основу плана легли результаты анализа текущей обстановки в мире. Офицер немецкой армии подчеркнул, что разрабатываемый план может быть реализован в случае необходимости, так как он представляет собой реальную инструкцию, а не мысленную концепцию.

Это оборонное планирование в первую очередь направлено на сдерживание. Мы делаем что-то, чтобы в первую очередь не возник конфликт или война, — отметил он.