Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины в Запорожской области перешли «к тактике бандеровских формирований». Об этом он сообщил РИА Новости.

«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны», — утверждает Рогов.

По его словам, украинские войска начали создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 км от линии фронта боевого соприкосновения.

Ранее политолог и военный эксперт Алексей Живов заявил, что украинские войска стягивают живую силу и технику в район города Снигиревки, расположенного в Николаевской области, для отработки маневров.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сконцентрировали удары на энергосистеме города Пологи.