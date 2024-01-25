В Германии выступили против обмена ракетами с Британией ради Украины
Представители ряда немецких партий выступили против поставок крылатых ракет Taurus Британии вместо Украины по системе «кругового обмена». Об этом сообщает ZDF.
Заявления немецких политиков связаны с предложением Великобритании поставить ей Taurus в обмен на поставки Украине ракет Storm Shadow. Основными противниками выступили представители Христианско-демократического союза (ХДС), ранее внесшие инициативу о поставках ракет в бундестаг, в частности, эксперт партии по внешней политике Родерих Кизеветтер.
Также против предложения Британии выступили в «Союзе 90/Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), входящих в состав правящей коалиции.
«В таком случае Taurus больше недоступны для бундесвера, а у Украины их до сих пор нет. Storm Shadow не являются равноценной заменой. В этом отношении предложение неприемлемо», — заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из СвДП.
18 января бундестаг проголосовал против передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus. По информации издания Spiegel, причиной отказа стало нежелание голосовать за предложение ХДС/ХСС.
Ранее Штрак-Циммерманн объяснила требования Украины о поставках оружия проблемами ВСУ. Однако она подчеркнула, что европейская оборонная промышленность только увеличивает темпы производства.