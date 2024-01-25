В Германии выступили против обмена ракетами с Британией ради Украины

«В таком случае Taurus больше недоступны для бундесвера, а у Украины их до сих пор нет. Storm Shadow не являются равноценной заменой. В этом отношении предложение неприемлемо», — заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из СвДП.