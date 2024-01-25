СМИ рассказали о создании в Германии плана по сдерживанию России
Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны, рассказал портал MDR. Основное внимание в плане уделяется сдерживанию — немецких военных призвали готовиться к диверсиям на критической инфраструктуре, дезинформации и кибератакам.
25 января в Берлине пройдет симпозиум, на котором обсудят новый оперативный план по обороне Германии (OPLAN). План должен быть готов к концу марта 2024 года. В документе пропишут действия различных органов и учреждений на случай, если возникнет необходимость обороны.
Немецкий генерал-лейтенант Андре Бодеманн сообщил журналистам, что OPLAN будет основан на текущей ситуации с безопасностью и угрозами в Германии и в Европе в целом.
«Это должен быть осуществимый план, не просто несбыточная мечта, мысленная концепция, а действительно что-то осязаемое, что в конечном итоге может сработать», — подчеркнул военный.
В обсуждении документа, который является совершенно секретным и содержит сотни страниц, примут участие представители полиции, офицеры гражданской обороны, ученые, а также представители энергетической и логистической отрасли.
Бодеманн отметил, что нынешняя ситуация в Европе отличается от событий 30-летней давности, когда Германия была «прифронтовым» государством. Сейчас Германия находится «в тылу» НАТО, заявил он.
«Это означает, что я не ожидаю танкового боя на севере Германии, как, надеюсь, не ожидается и высадка российских десантников. Но наша критическая инфраструктура, порты, мосты, энергетические компании, конечно, находятся под угрозой диверсий», — подчеркнул Бодеманн.
Планировщики Бундесвера предполагают, что большая часть сил НАТО потребуется для сдерживания и обороны на восточном фланге альянса, поэтому Германии рассчитывать на них не стоит. В итоге Бундесверу, численность которого значительно сократилась со времен холодной войны, придется привлечь к сотрудничеству больше гражданских компаний.