СМИ рассказали о создании в Германии плана по сдерживанию России

Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны, рассказал портал MDR. Основное внимание в плане уделяется сдерживанию — немецких военных призвали готовиться к диверсиям на критической инфраструктуре, дезинформации и кибератакам.

25 января в Берлине пройдет симпозиум, на котором обсудят новый оперативный план по обороне Германии (OPLAN). План должен быть готов к концу марта 2024 года. В документе пропишут действия различных органов и учреждений на случай, если возникнет необходимость обороны.

Немецкий генерал-лейтенант Андре Бодеманн сообщил журналистам, что OPLAN будет основан на текущей ситуации с безопасностью и угрозами в Германии и в Европе в целом.

«Это должен быть осуществимый план, не просто несбыточная мечта, мысленная концепция, а действительно что-то осязаемое, что в конечном итоге может сработать», — подчеркнул военный.

В обсуждении документа, который является совершенно секретным и содержит сотни страниц, примут участие представители полиции, офицеры гражданской обороны, ученые, а также представители энергетической и логистической отрасли.

Бодеманн отметил, что нынешняя ситуация в Европе отличается от событий 30-летней давности, когда Германия была «прифронтовым» государством. Сейчас Германия находится «в тылу» НАТО, заявил он.

«Это означает, что я не ожидаю танкового боя на севере Германии, как, надеюсь, не ожидается и высадка российских десантников. Но наша критическая инфраструктура, порты, мосты, энергетические компании, конечно, находятся под угрозой диверсий», — подчеркнул Бодеманн.