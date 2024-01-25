На Западе нашли способ обойти запрет на поставку Украине ракет Taurus

Германия, Франция и Великобритания начали переговоры по обмену ракетами, сообщает Der Spiegel. Издание отмечает, что таким неочевидным способом Берлин может обойти собственный запрет на поставку Украине ракет большой дальности Taurus.

В рамках этого плана Германия могла бы передать свои Taurus Британии и Франции, а те взамен поставили бы Украине дополнительные Storm Shadow (Taurus и Storm Shadow - конкурентные разработки).

В канцелярии Олафа Шольца не стали комментировать эту возможность, но источник Der Spiegel заявил, что федеральное правительство открыто для такого обмена.

Ранее в интервью The Economist Владимир Зеленский прокомментировал планы Украины на 2024 год, заявив, что в центре внимания Киева будут Крым и Черное море. Деталей Зеленский приводить не стал, отметив, что утечки информации перед наступлением 2023 года сыграли на руку России.