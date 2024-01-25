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На Западе нашли способ обойти запрет на поставку Украине ракет Taurus

Германия, Франция и Великобритания начали переговоры по обмену ракетами, сообщает Der Spiegel. Издание отмечает, что таким неочевидным способом Берлин может обойти собственный запрет на поставку Украине ракет большой дальности Taurus.

На Западе нашли способ обойти запрет на поставку Украине ракет Taurus
© globallookpress.com

В рамках этого плана Германия могла бы передать свои Taurus Британии и Франции, а те взамен поставили бы Украине дополнительные Storm Shadow (Taurus и Storm Shadow - конкурентные разработки).

В канцелярии Олафа Шольца не стали комментировать эту возможность, но источник Der Spiegel заявил, что федеральное правительство открыто для такого обмена.

В Киеве пожаловались на долгие поставки оружия на Украину

Ранее в интервью The Economist Владимир Зеленский прокомментировал планы Украины на 2024 год, заявив, что в центре внимания Киева будут Крым и Черное море. Деталей Зеленский приводить не стал, отметив, что утечки информации перед наступлением 2023 года сыграли на руку России.

В этом же интервью Зеленский призвал Германию помочь Украине, предоставив Киеву немецкие крылатые ракеты Taurus. Однако 17 января Бундестаг проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от немецкого правительства передать Taurus ВСУ.

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