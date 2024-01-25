Стали известны сроки начала серийного производства БПЛА «Охотник»

Серийный выпуск ударных БПЛА «Охотник» в Новосибирске начнется во второй половине 2024 года
Серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать во второй половине 2024 года, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.
По его словам, проходит финальная стадия испытаний и во второй половине года начнется серийный выпуск «Охотника», передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2021 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.