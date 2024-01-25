Стали известны сроки начала серийного производства БПЛА «Охотник»

Серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать во второй половине 2024 года, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

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По его словам, проходит финальная стадия испытаний и во второй половине года начнется серийный выпуск «Охотника», передает ТАСС.