Бойцы захватили блиндаж в тылу у ВСУ и офицера, пришедшего к ним с инспекцией

Командир штурмовой группы с позывным Лева рассказал о забавном эпизоде из своей боевой карьеры. Получив задание проникнуть в тыл противника и занять кусок леса вместе с устроенным там опорным пунктом, бойцы сработали настолько тихо и чисто, что оказавшиеся по соседству отряды ВСУ ни о чем не догадались. Вскоре в захваченный блиндаж явился украинский офицер, командир того подразделения, которое его раньше занимало. Он думал, что пришел с инспекцией, а оказался в плену.

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"К нам пришел их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть - пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом. Нас он, похоже, принял за своих людей, вышедших из повиновения. Стал кричать, хвататься за оружие", - рассказал командир.

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Утихомирив офицера, Лева с напарником пошли на разведку в ту сторону, откуда тот пришел. Нашли окоп с огневой точкой, расположенный в удобном месте. В окопе было навскидку 5-10 солдат противника - двоим явно не по зубам. Тем более, что всушники оборонялись из укрытия.

"Потрепали им нервы немножко: постреляли, покидали гранаты, - и оттянулись. Взяли еще людей, вернулись. Применили немного слаженности, чуть боевого духа и запрыгнули в окоп. С противником было покончено, забрали их высоту, господствующую над рекой. Плюс отсекли противника справа - такая задача нам изначально ставилась, - и помогли другим штурмовым группам, чтобы противник не нанес им удар с нашего направления".

Лева на СВО 14 месяцев. Начинал стрелком - эта специальность осталась со срочной службы, - быстро продвинулся в командиры отделения, затем штурмовой группы. Сейчас заместитель командира взвода, в подчинении два с лишним десятка человек.

"Стараюсь с вновь прибывшими сразу наладить хорошие отношения. Подхожу, знакомлюсь, спрашиваю: как дела, откуда, - простые вопросы, чтобы установить контакт. Надо понимать, кто что умеет - чтобы здесь быт наладить, - и как человек поведет себя в бою. Все на войне - братья, стараемся быть поближе друг к другу", - рассказал Лева.