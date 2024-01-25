Отказавшимся от эвакуации жителям Харьковской области создали тяжелые условия жизни

Марочко: не уехавшим из Харьковской области людям создали тяжелые условия жизни
Власти Харьковской области создали тяжелые условия жизни для граждан, которые отказались от эвакуации. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, попытки украинских властей принудительно переселить жителей сразу нескольких населенных пунктов региона провалились, после чего чиновники прибегли к административному давлению: людям не перечисляют пенсии и другие выплаты, отключают газ, воду и электричество. Кроме того, в местах проживания этих граждан закрываются государственные учреждения.
Марочко утверждает, что вернуть доступ к коммунальным и социальным услугам обещают только в случае переезда людей вглубь Украины.
Военный эксперт добавил со ссылкой на свои источники, что у домов жителей Харьковской области размещают бронетехнику и вооружение, а солдаты ВСУ постоянно запугивают людей и угрожают им.
До этого сообщалось, что в ночь на 24 января ВС РФ ликвидировали более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК) в Харькове, а также свыше 100 военнослужащих ВСУ в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области.
Ранее в Харькове произошла серия взрывов.