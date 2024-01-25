Власти ФРГ раскрыли число немцев, подозреваемых в наемничестве на Украине

Властям Германии известно о 24 случаях возможного присоединения немецких граждан к одной из сторон украинского конфликта. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на ответ статс-секретаря МИД ФРГ Сюзанны Бауманн на соответствующий запрос депутата бундестага Гетца Фремминга.

Фремминг поинтересовался у правительства, сколько граждан Германии присоединились к ВСУ или ВС РФ с начала кризиса на Украине. Ему ответили, что информации об общем количестве наемников у федеральных властей нет, однако имеются данные об официальных подозрениях в отношении ряда граждан.

«По состоянию на 31 декабря 2023 года известно о 24 случаях выезда лиц с немецким гражданством, подозреваемых в том, что они выехали с целью присоединения к одной из двух воюющих сторон», — говорится в ответе статс-секретаря немецкого МИД.