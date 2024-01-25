В США заявили, что РФ обладает решающим превосходством в СВО

Российские войска в разы превосходит Вооруженные силы Украины по количеству боеприпасов и могут добиться прорыва фронта, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление полковника генерального штаба армии Австрии Маркуса Райснера.

По его словам, на отдельных участках фронта Украина в среднем выпускает около двух тысяч снарядов в день. Войска России выстреливают в пять раз больше. Данный дисбаланс не может автоматически не отразиться на ситуации на поле боя.

Как отметил офицер, Европейский союз не выполнил свое обещание о поставке Украине миллиона снарядов до конца 2023 года. США также не могут помочь Киеву, так как вынуждены поставлять боеприпасы не только Киеву, но и армии Израиля.