В США заявили, что РФ обладает решающим превосходством в СВО
Российские войска в разы превосходит Вооруженные силы Украины по количеству боеприпасов и могут добиться прорыва фронта, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление полковника генерального штаба армии Австрии Маркуса Райснера.
По его словам, на отдельных участках фронта Украина в среднем выпускает около двух тысяч снарядов в день. Войска России выстреливают в пять раз больше. Данный дисбаланс не может автоматически не отразиться на ситуации на поле боя.
Как отметил офицер, Европейский союз не выполнил свое обещание о поставке Украине миллиона снарядов до конца 2023 года. США также не могут помочь Киеву, так как вынуждены поставлять боеприпасы не только Киеву, но и армии Израиля.
Райснер также указал, что Россия наращивает численность своих войск в зоне боевых действий, в то время как Украине для восполнения своих потерь требуется всеобщая мобилизация.