Мобилизация: последние новости на сегодня 25 января 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 января 2024, в материале «Рамблера».
Российским военным вручили госнаграды на передовой донецкого направления
Российским военнослужащим Южной группировки войск вручили государственные награды на передовой донецкого направления, сообщает ТАСС.
Офицеры и рядовой состав батальона получил медали «За храбрость» II степени и знаки отличия ордена Святого Георгия VI.
Отмечается, что награды вручены «за самоотверженное выполнение задач с риском для жизни на донецком направлении специальной военной операции».
Зампред СПЧ предложила ввести единые правила доставки помощи в зону СВО
В России необходимо установить единые правила доставки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества», заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирины Киркора.
Поп ее словам, больше не должно случиться подобных случаев, как несколько дней назад на границе Ростовской области и ДНР, когда гуманитарный груз оказался под землей в снегу.
Она указала, что с доставкой гуманитарных грузов возникает «много сложностей», поэтому необходимо определить правила и назначить аккредитованные организации, которые могли бы обеспечить безопасную доставку грузов.
Свердловчанки отправили бойцам на СВО «Ниву», генератор и окопные свечи
Из Свердловской области в зону проведения специальной военной операции отправили партию гуманитарной помощи, среди которой — внедорожник «Нива», генератор, окопные свечи, еда и многое другое, сообщает «Ура.ру».
Как заявила спикер законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, в сборе средств помогали предприниматели из Екатеринбурга и Алапаевска, жители Белоярского городского округа.
В Луганскую народную республику груз доедет через три дня. Его передадут бойцам Центрального военного округа.