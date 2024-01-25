Мобилизация: последние новости на сегодня 25 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 января 2024, в материале «Рамблера».

Российским военным вручили госнаграды на передовой донецкого направления

Российским военнослужащим Южной группировки войск вручили государственные награды на передовой донецкого направления, сообщает ТАСС.

Офицеры и рядовой состав батальона получил медали «За храбрость» II степени и знаки отличия ордена Святого Георгия VI.

Отмечается, что награды вручены «за самоотверженное выполнение задач с риском для жизни на донецком направлении специальной военной операции».

Зампред СПЧ предложила ввести единые правила доставки помощи в зону СВО

В России необходимо установить единые правила доставки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества», заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирины Киркора.

Поп ее словам, больше не должно случиться подобных случаев, как несколько дней назад на границе Ростовской области и ДНР, когда гуманитарный груз оказался под землей в снегу.

Она указала, что с доставкой гуманитарных грузов возникает «много сложностей», поэтому необходимо определить правила и назначить аккредитованные организации, которые могли бы обеспечить безопасную доставку грузов.

Свердловчанки отправили бойцам на СВО «Ниву», генератор и окопные свечи

Из Свердловской области в зону проведения специальной военной операции отправили партию гуманитарной помощи, среди которой — внедорожник «Нива», генератор, окопные свечи, еда и многое другое, сообщает «Ура.ру».

Как заявила спикер законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, в сборе средств помогали предприниматели из Екатеринбурга и Алапаевска, жители Белоярского городского округа.