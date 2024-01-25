Спецоперация на Украине 25 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 января 2024 года.

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Украинские военные сообщили, что им не хватает артиллерийских боеприпасов

Украинские военные испытывают нехватку артиллерийских боеприпасов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Financial Times.

Как заявили в Вооруженных силах Украины, артиллеристы в последние несколько недель ежедневно расходуют максимум две тысячи снарядов, тогда как минувшим летом они могли использовать до восьми тысяч.

Киев столкнулся с нехваткой артиллерийских снарядов из-за отсутствия военной помощи со стороны Запада.

Рогов заявил, что ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области

Вооруженные силы Украины выпустили ракеты по селу в Запорожской области, сообщает RT.

Под ударом оказалось село Салтычия Черниговского района. Там сработала система противоракетной обороны России.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

МО РФ сообщило, что ВСУ на запорожском направлении потеряли до 50 военнослужащих

Армия Украины за последние сутки потеряла до 50 военнослужащих на запорожском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также противник лишился двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и орудие Д-20.