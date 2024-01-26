На Западе рассказали о проблемах со снарядами ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд, однако военно-промышленный комплекс (ВПК) стран — членов организации не способен единоразово произвести такой объем боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

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Как отметили авторы материала, из-за этого Североатлантическому альянсу придется передавать Киеву снаряды небольшими партиями. Но подобная помощь не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ситуацию в зоне конфликта, говорится в статье.

При этом украинские чиновники и военнослужащие регулярно жалуются на дефицит боеприпасов. Именно этим они объясняют свою неспособность сдерживать натиск Вооруженных сил РФ на поле боя.

В публикации подчеркивается, что сейчас бойцы ВСУ тратят в районе населенного пункта Марьинка в два раза меньше снарядов по сравнению с летом 2023 года. Речь идет о боеприпасах для гаубиц M777, которых в данный момент уходит от 20 до 30 штук в день.

Также обозреватели обратили внимание на рассказ одного из корреспондентов американского телеканала CNN, побывавшего в зоне боевых действий. По словам журналиста, из-за холода многие снаряды ВСУ замерзли и теперь просто не выстреливают. Более того, среди украинских боеприпасов нередко встречаются дымовые снаряды.

«ВСУ пришлось сократить артиллерийские выстрелы на 90 процентов по сравнению с летом из-за нехватки боеприпасов», — процитировало агентство заявление немецкого корреспондента Гуидо Шмидтке, сделанное в эфире телеканала Welt.