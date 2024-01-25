Экс-советник Пентагона заявил о гибели 400 американцев на Украине

«Наш друг Линдси Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме», - написал Макгрегор в соцсети X.