Военный эксперт заявил о гибели 400 американцев на Украине
Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине в ходе СВО погибло уже 400 американских наемников.
«Наш друг Линдси Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме», - написал Макгрегор в соцсети X.
Макгрегор отметил, что власти США в их нынешнем виде будут скрывать потери до самого конца. А американские СМИ никогда не опубликуют таких цифр.
Ранее «СП» писала о том, что немецкий журналист призвал отправлять на Украину хорошее оружие.