Расчеты FPV-дронов армии России уничтожили скрытые блиндажи ВСУ

Расчеты FPV-квадрокоптеров группировки ВС РФ "Запад" ликвидировали замаскированные фортификации и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Министерства обороны России.

Согласно данным ведомства, российские разведчики получили информацию об усилении украинской армии и передали координаты на командный пункт. После этого произошла ликвидация скрытых подземных фортификационных сооружений и солдат ВСУ. Как пояснили в Минобороны, для успешного исполнения задачи российские бойцы втайне совершили марш-бросок из тыла вперед и достигли всех целей.