Глава Минэкономики Израиля Баркат назвал Иран законной целью для военных ударов

В Израиле министр назвал Иран законной целью для ударов
Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов в ответ на поддержку выступающих против Израиля вооруженных движений. Об этом заявил глава израильского минэкономики Нир Баркат в интервью британской газете Telegraph, передает РИА Новости.
«Иран — это законная цель для Израиля… Я рекомендую использовать стратегию президента (США Джона) Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы», — заявил он.
По словам Барката, Тель-Авив должен четко дать понять Тегерану, что он не уйдет от ответственности за использование «марионеток» против Израиля. Министр полагает, что Израиль может продолжать операцию в секторе Газа и открыть новый фронт на границе с Ливаном, несмотря на военные расходы в более чем 250 миллионов долларов США в день.
Баркат также заявил, что палестинцам с Западного берега реки Иордан больше никогда дадут возможность работать в Израиле, а на их место придут более четверти миллиона иностранных специалистов.
Как писала «Парламентская газета», в середине декабря 2023 года представитель экспертного совета Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Идрис Рабаданов заявил, что для Израиля, США и их союзников развязывание военного конфликта вокруг Ирана — дело времени. Эксперт считает, что война с Ираном создаст проблемы безопасности в прикаспийском регионе.