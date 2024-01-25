На Украине заявили о новой линии обороны

Украина строит масштабную линию обороны, помощь в этом окажет Словакия. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе брифинга со словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде, пишет РБК.

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По словам украинского премьера, новая, трехуровневая линия оборонительных рубежей позволит обеспечить «защиту по всем направлениям» и должна сдержать российские войска, препятствуя их продвижению. Правительство Украины выделило на эти цели десятки миллиардов гривен, уточнил Шмыгаль.

Частные компании Словакии, в свою очередь, предоставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронированные экскаваторы и технику для разминирования «Божена-4».