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Сунак высказался о введении всеобщей воинской повинности из-за Украины

Власти Соединенного Королевства не планируют вводить всеобщую воинскую повинность на фоне противостояния на Украине, заявил представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом пишет ТАСС.

Сунак высказался о введении всеобщей воинской повинности из-за Украины
© globallookpress.com

Накануне начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс призвал власти королевства начать обучать, экипировать гражданскую армию. Военачальник пояснил, что стране следует подготовиться к возможному вооруженному конфликту и проведению мобилизации.

Представитель уточнил, что кабмин исключает такую меру и не намеревается изменять славные традиции, сложившиеся за десятилетия.

«Британские ВС имеют гордую традицию быть добровольными силами. Нет планов поменять это», — подчеркнул чиновник.

Ранее генерал-майор Чарльз Коллинз констатировал, что Соединенному Королевству следует принять неприятную истину: армия страны не в состоянии самостоятельно вести боевые действия.

Офицер подчеркнул, что власти Великобритании должны «смириться с унизительной правдой» о состоянии армии королевства.

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