Сунак высказался о введении всеобщей воинской повинности из-за Украины

Власти Соединенного Королевства не планируют вводить всеобщую воинскую повинность на фоне противостояния на Украине, заявил представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом пишет ТАСС.

Накануне начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс призвал власти королевства начать обучать, экипировать гражданскую армию. Военачальник пояснил, что стране следует подготовиться к возможному вооруженному конфликту и проведению мобилизации.

Представитель уточнил, что кабмин исключает такую меру и не намеревается изменять славные традиции, сложившиеся за десятилетия.

«Британские ВС имеют гордую традицию быть добровольными силами. Нет планов поменять это», — подчеркнул чиновник.

Ранее генерал-майор Чарльз Коллинз констатировал, что Соединенному Королевству следует принять неприятную истину: армия страны не в состоянии самостоятельно вести боевые действия.