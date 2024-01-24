Британия предложила ФРГ сделку по ракетам Taurus

Власти Соединенного Королевства предложили ФРГ вариант разрешения дилеммы с поставками дальнобойных ракет Taurus на Украину. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источник.

Авторы статьи пояснили, что дискуссия об отправке ракет на Украину продолжается на протяжении нескольких месяцев. Часть политиков выступает за отправку, часть полагает, что этот шаг недопустим, так как Taurus могут быть использованы для нанесения ударов по целям на российской территории.

Власти Великобритании предложили способ разрешить этот спор. Они заявили, что могут приобрести у Берлина большое количество ракет.

По данным издания, это позволит Лондону отправить Киеву больше собственных ракет Storm Shadow.