Минобороны уточнило данные о сбитых над Брянской областью беспилотниках

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там указали, что инцидент произошел 24 января около 21:30 мск. До этого губернатор региона Александр Богомаз заявлял о двух сбитых БПЛА.

Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее об уничтожении беспилотников рассказал Александр Богомаз. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы области.