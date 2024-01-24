Британия отказалась ввести воинскую повинность на фоне риска конфликта с Россией

Великобритания отказалась вводить воинскую повинность на фоне обострения отношений с Россией и риска военного конфликта, о котором предупреждает глава Генштаба британских вооруженных сил Патрик Сандерс . Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«У британских вооруженных сил есть гордая традиция быть добровольными. Нет планов это менять», — цитирует издание пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Макса Блейна.

Ранее правительство Швеции решило возобновить гражданскую службу по призыву ради усиления обороноспособности страны. Отмечается, что Стокгольм обязался увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до десяти тысяч.