В Латвии назвали сроки строительства линии обороны на границе с РФ

Строительство балтийской «линии обороны» на границе с Россией может занять десятилетие, заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс. По его словам, которые приводит ТАСС, у стран уже есть план, включающий необходимые мероприятия для возведения конструкции. В то же время Спрудс отметил, что сроки начала реализации проекта у трех стран могут отличаться.

У нас есть план на несколько лет вперед, в котором конкретно определены мероприятия. В целом мы говорим о ближайшем десятилетии, во время которого будет идти строительство и укрепление [границы], — сказал министр.

Ранее стало известно, что возведение эстонской «линии обороны» на границе с Россией обойдется властям республики в €60 млн. На эти средства возведут около 600 бункеров. Места расположения сооружений будут определены до конца 2024 года. Их установка начнется в первой половине следующего года. Уточняется, что большая часть бункеров будет построена в уезде Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, а некоторые будут расположены у Чудского озера.