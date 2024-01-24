Росгвардейцы впервые применили комплекс подавления беспилотников "Выжигатель"

Противостоять украинским дронам в зоне спецоперации приходится не только российским военнослужащим, но и росгвардейцам. Бойцы Росгвардии задействованы на защите особо важных объектов, в частности Запорожской АЭС. Кроме того, они охраняют административные здания в новых российских регионах, сопровождают колонны с грузами, направляющиеся в зону боевых действий.

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Как рассказывают росгвардейцы, украинские беспилотники в настоящее время стали для них основной головной болью. Наступать вживую противник опасается, а вот отправлять бездушных "птичек" не устает. Поэтому нашим бойцам приходится всеми доступными методами защищаться самим от вражеских дронов и оборонять охраняемые объекты.

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На днях росгвардейцы впервые применили в зоне спецоперации новейший комплекс обнаружения и подавления беспилотников "Выжигатель". Отмечается, что уникальной особенностью такого комплекса является его мобильность. Он может применяться как на стационарных постах, так и при проведении разведывательно-поисковых мероприятий. Комплекс представляет из себя противодроновое ружье. Боец с его помощью перехватывает сигнал, по которому противник управляет беспилотником, после чего вынужденно сажает его. Враг полностью теряет управление своим дроном и никак помешать этому не может.

В ходе одного из рейдов спецназовцы Росгвардии перехватили необычный беспилотник. Он был замаскирован под орла и имел встроенную видеокамеру.

По сути, противодроновое ружье - это антенна направленного действия. Его устройство несложное: внутри корпуса находятся глушилки, которые работают на разных частотах и забивают каналы управления, передачи видеопотока и сигналы спутниковых навигационных систем.

Оставшись без управления, дрон возвращается на место старта или садится на землю в аварийном режиме.

Питание ружья, как правило, осуществляется от аккумуляторной батареи, что позволяет оперативно привести устройство в готовность. Для точного наведения на цель такие ружья оснащаются прицелами.

Пресс-служба Росгвардии опубликовала видео применения "Выжигателя". На нем показано, как спецназовец одной рукой легко удерживает противодроновое ружье, прижимая его к плечу. Это означает, что вес устройства составляет всего несколько килограммов.

Другой рукой росгвардеец держит рацию. В нее он сообщает об обнаружении дрона: "Бритва, я Якут, вижу цель". Боец с позывным Бритва отвечает, что цель необходимо посадить. "Принял", - отвечает спецназовец и нажимает курок противодронового ружья.

"Цель подавлена, прием", - докладывает Якут.

"Якут, принято, продолжай наблюдать", - отвечает Бритва.

Данные о технических характеристиках и производителе комплекса "Выжигатель" пока не сообщаются. В Росгвардии лишь уверяют, что он уже доказал свою эффективность.

"В первую же неделю использования "Выжигателем" были подавлены три квадрокоптера мультироторного типа", - сообщили в Росгвардии.

А это означает, что противодроновые ружья данного образца станут активно поступать в войска Росгвардии.

Ранее бойцы во время одного из рейдов на территории ДНР перехватили необычный беспилотник.

"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий спецназа Росгвардии и военной контрразведки с помощью средств подавления сигнала удалось посадить БПЛА. Им оказался аппарат неустановленного образца в виде орла со встроенной камерой видеонаблюдения", - рассказывали в пресс-службе Росгвардии.

Уточняется, что перехваченный у врага беспилотник был осмотрен саперами и передан компетентным органам для дальнейшего изучения.

В Минобороны России в свою очередь сообщили, что на российских танках в зоне проведения спецоперации начали использовать новые комплексы противодействия FPV-дронам "Сания". Новинка представляет автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов, в него также встроена особая система сканирования окружающего пространства, способная определять наличие вражеских дронов и квадрокоптеров.

В конце прошлого года сообщалось, что в России разработали противодроновое ружье, способное подавить до 90 процентов беспилотников ВСУ. Вес изделия - 5,5 кг, дальность подавления - до полутора километров, время действия - полтора часа.