СМИ: США рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии

Foreign Policy: США изучают вопрос вывода войск из Сирии
Американское руководство изучает вопрос о полном выводе своих военных с сирийской территории, сообщили источники в Госдепартаменте и Пентагоне журналу Foreign Policy.
Белый дом более не интересует миссия ВС США в Сирии, утверждают источники Foreign Policy, передает ТАСС. Сейчас внутри администрации обсуждают вопрос о возможном выводе войск, но окончательного решения пока нет.
Ранее военную базу США у нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии атаковали беспилотники, после этого США нанесли артиллерийский и ракетный удары по проиранским шиитским формированиям в окрестностях Дейр-эз-Зора в 420 км от Дамаска.