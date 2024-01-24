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Foreign Policy: США изучают вопрос вывода войск из Сирии

Американское руководство изучает вопрос о полном выводе своих военных с сирийской территории, сообщили источники в Госдепартаменте и Пентагоне журналу Foreign Policy.

СМИ: США рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии
© globallookpress.com

Белый дом более не интересует миссия ВС США в Сирии, утверждают источники Foreign Policy, передает ТАСС. Сейчас внутри администрации обсуждают вопрос о возможном выводе войск, но окончательного решения пока нет.

Ранее военную базу США у нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии атаковали беспилотники, после этого США нанесли артиллерийский и ракетный удары по проиранским шиитским формированиям в окрестностях Дейр-эз-Зора в 420 км от Дамаска.

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