СМИ: США рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии

Американское руководство изучает вопрос о полном выводе своих военных с сирийской территории, сообщили источники в Госдепартаменте и Пентагоне журналу Foreign Policy.

Белый дом более не интересует миссия ВС США в Сирии, утверждают источники Foreign Policy, передает ТАСС. Сейчас внутри администрации обсуждают вопрос о возможном выводе войск, но окончательного решения пока нет.