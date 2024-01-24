В Газе не менее девяти человек погибли из-за атаки Израиля на центр БАПОР
По меньшей мере 9 человек погибли, 75 пострадали в результате израильского удара по учебному центру Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Хан-Юнисе.
Об этом сообщил директор по делам БАПОР в палестинском анклаве Томас Уайт.
"Два танковых снаряда попали в здание, в котором проживают 800 человек. Сейчас сообщается о 9 погибших и 75 раненых", - написал Уайт в X (ранее Twitter).
Он отметил, что сотрудники БАПОР и Всемирной организации здравоохранения сейчас пытаются добраться до учебного центра.