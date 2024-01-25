МО РФ сообщило о потерях ВСУ на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 45 военных, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новотягинка Херсонской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих и 3 автомобиля", - сказали в ведомстве.
По данным Минобороны РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО "Град".