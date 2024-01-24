Российские средства ПВО за сутки сбили 51 беспилотник ВСУ

Системы ПВО российских войск за прошедшие сутки сбили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ряд других объектов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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По данным ведомства, украинские дроны сбили у населенных пунктов Площанка, Раденск, Саги, Бабино, Светлое, Вербовое, Смелое, Ольшана, Таволжанка, Токаревка, Спорное, Шевченко, Марьинка, Белогоровка и Житловка.

Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить две тактические ракеты «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Всего с начала СВО российские войска уничтожили 11 140 беспилотников, 452 ЗРК, 568 самолетов, 265, вертолетов, 14 768 бронемашин, включая танки, 1206 РСЗО, 7846 артиллерийских орудий и минометов, а также тысячи единиц другой техники.